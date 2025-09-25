Se acabaron las «retenciones cero», la medida duró tres días

Llegó el fin de las «retenciones cero» al campo, que tuvieron una duración de apenas tres días hábiles. El gobierno nacional anunció confirmó que se alcanzó el cupo fijado de US$ 7.000 millones, el límite de exportaciones que había determinado la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y se dejó sin efecto la medida.

Si bien se preveía que el beneficio duraría hasta el 31 de octubre, el organismo sacó un comunicado donde infirmó: «Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto».

«A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025»; se añadió.

Asimismo, trascendió que la vuelta de las retenciones era una exigencia del Tesoro de Estados Unidos para destrabar los fondos que resultarán un «salvavidas» para el gobierno encabezado por Javier Milei.