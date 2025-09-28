Denuncian que Espert recibió 200 mil dólares del narco Fred Machado

Buenos Aires. Golpeado por el escándalo de las coimas a partir de sus vínculos con Diego Spagnuolo, ahora José Luis Espert aparece complicado por las revelaciones de documentos que probarían que recibió financiamiento de Federico "Fred" Machado, empresario acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

De acuerdo a lo revelado en una investigación del periodista Sebastián Lacunza en ElDiarioAR, documentos contables que fiscales de Texas atribuyen a Machado y a su socia, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, dan cuenta de una transferencia de 200 mil dólares a Espert.

El giro figura anotado el 1 de febrero de 2020, pero estiman que la fecha efectiva podría ser anterior.

Los vínculos entre Espert y Machado se conocen desde 2019, cuando el economista usó un avión del empresario acusado de narcotráfico para viajar a Viedma, de donde Machado es oriundo y cumple detención domiciliaria, con pedido de extradición trabado por la Corte.

Por eso, aunque el hoy candidato de Milei en la provincia no declaró aportes de Machado en los informes financieros de su campaña de 2019, en el ámbito político se lo definió como uno de sus principales aportantes.

El candidato del Frente Despertar no llegó en 2019 al 1.5 de los votos pero incorporó a su patrimonio una casa de 250 metros cuadrados, con parque y piscina, en Beccar, San Isidro.

El registro de ese giro a Espert integra el expediente de tribunales federales de Texas, que en noviembre pasado condenó a 16 años de prisión a la socia de Machado, mientras que el empresario argentino está procesado en esa causa, a la espera de lo que decida la Corte con su pedido de extradición.

En los documentos que integran el expediente se expone una estafa a partir de la comercialización de aviones, bajo un esquema Ponzi.

El hallazgo fue realizado por el equipo de Juan Grabois, que la semana pasada denunció a Espert en tribunales federales de San Isidro por lavado de activos.

