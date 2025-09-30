Por protestas, Milei suspendió su acto de campaña en Ushuaia

Ushuaia. El presidente Javier Milei no pudo llevar a cabo con normalidad el acto de campaña que tenía previsto ayer en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, debido a protestas organizadas en su contra en las zonas aledañas donde estaba planeada la actividad. Ante la situación de tensión marcada que adquirió el clima durante toda la jornada, la comitiva presidencial decidió suspender la actividad y retornar anticipadamente a Buenos Aires.

Desde La Libertad Avanza aseguraron que las manifestaciones fueron promovidas por funcionarios del gobierno local, el cual está a cargo del peronista Gustavo Melella.

Las protestas incluyeron la organización de dos marchas opositoras en plazas cercanas, que posteriormente se fueron corriendo de lugar hasta ubicarse en los alrededores de donde el presidente planeaba hablar ante sus seguidores. Además, las protestas realizaron piquetes circunstanciales en diferentes calles cercanas al sitio de la presentación.

