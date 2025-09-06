La Coalición Cívica pidió el juicio político del juez que censuró los audios de Karina Milei

Buenos Aires. Con la asistencia legal de Elisa Carrió, diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. Es el magistrado cuestionado por dictar una medida cautelar que establece la censura previa de la difusión de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La acusación es impulsada por la diputada nacional de la CC, Marcela Campagnoli, y el legislador porteño Hernán Reyes, con el patrocinio de Elisa Carrió, según anunció la fundadora de la agrupación en su cuenta personal de X.

La denuncia acusa al magistrado de mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. En el trámite ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión en el cargo y la formulación de la acusación correspondiente, además de requerir su destitución.

En la previa al pedido de juicio político, Maraniello había sido duramente cuestionado por juristas, colegios de abogados y dirigentes de la oposición por prohibir la difusión de los audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno, donde aparece la voz de Karina Milei. La filtración se produjo en medio de la trama de presunta corrupción en la Andis, que expuso a través de conversaciones privadas su ex titular, el abogado Diego Spagnuolo.

Entre los motivos para el pedido de juicio político, Elisa Carrió y los diputados Campagnoli y Reyes acusan como causales la restricción de la libertad de expresión y posible connivencia en la comisión de delitos: censura previa y restricción a la libertad de prensa, supuesta connivencia con el Poder Ejecutivo, asociación con una red de tráfico de influencias, denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género e irregularidades en cartas de ciudadanía.

