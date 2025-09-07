Elecciones en Buenos Aires: Milei y el peronismo se disputan una votación clave

Buenos Aires. Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este 7 de septiembre en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Por el contexto que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, la elección será un termómetro del respaldo electoral al oficialismo, ya que representa más de 37% del electorado a nivel nacional.

El peronismo pone en juego su futuro de cara al 2027, bajo una unidad endeble que reúne a los sectores que responden a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Por su parte, La Libertad Avanza apuesta a hacer pie en un territorio adverso, también de cara a la segunda mitad del mandato de Javier Milei en la Casa Rosada, y con intenciones de sepultar las aspiraciones electorales del kirchnerismo.

Habrá 41.189 mesas en toda la Provincia para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros locales. Pero, en realidad, serán ocho elecciones simultáneas distintas, ya que se vota por sección electoral, y las boletas de cada fuerza serán distintas en cada una.

El gran interrogante es el nivel de participación, que fue del 76% en la categoría para legisladores provinciales en 2023, y del 70% en las legislativas locales de 2021.

Hoy se renueva la mitad de cada Cámara legislativa por lo que se votan 46 diputados provinciales y 23 senadores, y sus suplentes. La Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección Electoral eligen diputados, y la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección, senadores.

También se votan 1.097 concejales para renovar la mitad de los Concejos Deliberantes, y se eligen 401 consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses. En total, hay 2.717 cargos en juego, sumando titulares (1.567) y suplentes (1.150), según el conteo hecho por Infobae. Las boletas tendrán dos tramos: el de legisladores provinciales y el de concejales y consejeros escolares.

De las 63 fuerzas políticas que compiten en las elecciones bonaerenses, hay 7 alianzas y 6 partidos que se presentan en las 8 secciones electorales.

Los candidatos de las distintas fuerzas que se presentan para ocupar esa cantidad de cargos en juego suman 22.116 entre titulares y suplentes: 711 aspirantes a diputados provinciales titulares; 347 a senadores; 9.211 a concejales; y 3.281 a consejeros escolares titulares, a los que hay que sumar a sus respectivos suplentes.

