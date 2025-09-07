Jornada electoral en Buenos Aires: participación superó el 50 % antes del cierre

Esta tarde, a las 18 horas, cerraron los comicios legislativos en toda la provincia de Buenos Aires, en una jornada que se desarrolló con normalidad y sin mayores inconvenientes en mesas ni boletas.

Según el último corte a las 16 horas, ya había votado el 50,5 % del padrón electoral. Más de 14 millones de bonaerenses estaban habilitados para participar, en una elección que incluyó la renovación de 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, además de cargos locales como concejales y consejeros escolares.

La Junta Electoral provincial informó que los primeros resultados provisionales se difundirán a partir de las 21 horas, o cuando se haya escrutado al menos el 30 % de las mesas.

Este duelo electoral es seguido con atención, dado que la provincia representa cerca del 40 % del electorado nacional, y los resultados tendrán implicancias políticas de alcance más allá de la provincia.