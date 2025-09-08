Subió el dólar, las acciones se derrumbaron y el riesgo país superó los 1.000 puntos

Buenos Aires. La tensión se apoderó del mercado financiero y cambiario. El dólar se recalienta y se dispara el riesgo país. La estrepitosa derrota de La Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses implicó un nuevo cimbronazo que se montó sobre el deterioro previo ante la creciente incertidumbre sobre el futuro del programa económico. El resultado electoral parece precipitar los tiempos.

El peronismo se impuso en la Provincia de Buenos Aires con una diferencia superior a 13 puntos sobre la fuerza política de Javier Milei. Si bien Javier Milei y Luis Caputo ratificaron la continuidad del esquema, en el mercado se impone la expectativa de que haya anuncios para contener la situación. Mientras tanto, el dólar salta y se acerca al techo de la banda, el riesgo país supera los 1.100 puntos básicos y las acciones argentinas se hunden tanto en la bolsa local como el Wall Street.