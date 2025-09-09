El FMI apoyó al gobierno y el dólar se mantuvo estable en $1425

Tras el importante aumento registrado el lunes pasado, el dólar se mantuvo estable en $1425 y el FMI ratificó en las últimas horas el apoyo al programa económico que impulsa el gobierno de Javier Milei. El mercado reacción desfavorablemente tras la derrota sufrida por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Buenos Aires.

La divisa norteamericana se estabilizó en medio de la tensión financiera, aunque se anticipa una semana con alta volatilidad.

En el mercado paralelo, el dólar blue mantuvo su valor en $1.385.

Cotizaciones: Dólar oficial: $1.425; Dólar blue: $1.385; Dólar tarjeta: $1.862,70; MEP: $1.426,63; Contado con liqui: $1.438,35

En medio de la incertidumbre que provocó el resultado electoral, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sacó un comunicado para apoyar las últimas medidas que tomó el gobierno nacional para contener el tipo de cambio.

«El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación», comunicó la vocera del FMI, Julie Kozack, en un mensaje que fue traducido por el ministro de Economía, Luis Caputo.