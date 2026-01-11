Una hamburguesería argentina se consagró como la mejor del mundo

La hamburguesa argentina pisa fuerte en el mundo. Y gana premios. La Birra Bar, reconocida hamburguesería argentina fundada en el barrio de Boedo, en Buenos Aires, fue distinguida como la mejor del mundo al obtener su tercera estrella en el Dubai Burger Championship 2024.

El galardón, otorgado por el certamen que reunió a veinte establecimientos de Emiratos Árabes Unidos y de diferentes países, recayó sobre la hamburguesa creada especialmente para la ocasión, la Crispy Dubai.

El Dubai Burger Championship se estrenó este año como una competencia internacional destinada a visibilizar las hamburgueserías más premiadas y referentes del sector.

Participaron quince representantes emiratíes y solo cinco internacionales, entre quienes figuraba la argentina, llegada con experiencia y reputación previa: la marca argentina, seleccionada recientemente como embajadora de la Marca País Argentina y doble ganadora del título a la mejor hamburguesa de los Estados Unidos, consolidó en Dubái un reconocimiento que respalda dos décadas de trabajo.

“Gracias a todos por el apoyo, por organizar un evento de semejante magnitud. Somos campeones”, escribieron en su cuenta de Instagram desde la casa de comida argentina.