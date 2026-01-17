Argentina participará de la misión Artemis II de la Nasa alrededor la Luna

País. Argentina formará parte de la misión Artemis II de la Nasa, el programa que marcará el regreso de seres humanos a las cercanías de la Luna por primera vez desde el final del Programa Apolo en 1972.

Así lo informó este viernes por la tarde la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial difundido en la red social X (antes Twitter).

El lanzamiento de la misión está programado para el viernes 6 de febrero y será la primera misión tripulada lunar en más de 50 años.

En esta etapa inicial, los astronautas no descenderán sobre la superficie lunar, sino que realizarán una órbita alrededor de la Luna, pasando por su cara oculta.

Durante esa maniobra, la tripulación alcanzará una distancia récord de 72 mil kilómetros de la Tierra, el punto más lejano al que haya llegado un ser humano en toda la historia de la exploración espacial.

La participación argentina se concretará mediante el despliegue del microsatélite Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) junto a la empresa estatal VENG S.A., con la colaboración del Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires.

Una vez en el espacio profundo, Atenea permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, aportando información clave a la Nasa.

Entre sus funciones principales se destacan la medición de radiación en órbitas profundas, la evaluación de componentes para uso espacial, la captación de señales GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y la validación de enlaces de comunicación de largo alcance.