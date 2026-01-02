Dura advertencia del Gobierno a empleados del Banco Nación

País. La administración nacional endureció su postura frente a las entidades financieras para facilitar el ingreso de dólares al sistema formal. Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustar cada trámite a la normativa vigente y aseguró que cualquier empleado que exija documentación no prevista será despedido.

En el contexto de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Congreso sancionó recientemente, el objetivo del Gobierno es promover la formalización de fondos que hoy permanecen fuera del circuito bancario. Aunque la ley aún no se encuentra promulgada ni reglamentada, las autoridades buscan acelerar su puesta en marcha, mientras el andamiaje operativo se mantiene en proceso de definición.

Manuel Adorni sostuvo en conferencia de prensa: “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”. Al detallar el mecanismo previsto, agregó que para depositar dólares será suficiente acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que esos fondos podrán ser utilizados “para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”. En la misma intervención, Adorni defendió el nuevo marco normativo señalando: “Con el nuevo esquema los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y afirmó que “Argentina dejó de vivir en el reino del revés”.

El mensaje del Poder Ejecutivo apunta a eliminar trabas para los ahorristas y busca garantizar que los bancos no impongan requisitos adicionales, más allá de lo que establece la ley. La instrucción fue dirigida especialmente al Banco Nación, aunque también alcanzó al resto de las entidades financieras que operan en el país. Según la información oficial, los bancos deberán limitarse a solicitar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias como único requisito para aceptar depósitos de dólares provenientes del ahorro personal.

La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá la función de concentrar los controles en los ingresos facturados y las deducciones de cada persona o empresa, sin revisar gastos ni bienes. El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y habilita la realización de operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías, concesionarias o tarjetas.