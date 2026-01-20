Advierten por un fuerte aumento de la sífilis en Argentina

País. Los datos del Boletín Epidemiológico Nacional muestran que los casos acumulados de sífilis en la población general alcanzaron 55.183 en 2025, mientras que la mediana del periodo 2020-2024 (incluyendo 2024) fue de 33.571. Esto representa un incremento absoluto de 21.612 casos, lo que significa un aumento del 64% respecto a la mediana de los cinco años anteriores.

En términos porcentuales, el boletín destaca un incremento del 71% de casos confirmados de sífilis en 2025 comparado con el valor mediano del periodo 2020-2024.

Esta tendencia se observa tanto en la población general como en mujeres embarazadas, donde los casos de sífilis en embarazadas pasaron de una mediana de 11.396 a 12.532 en 2025, lo que equivale a un aumento del 10%.

La diferencia entre los porcentajes se debe a los métodos de cálculo utilizados.

El aumento del 64% corresponde al crecimiento absoluto de casos en 2025 respecto a la mediana de los años previos, mientras que el 71% es el valor destacado oficialmente, que puede incluir ajustes metodológicos, redondeos o la consideración de distintos subgrupos de casos.

Ambos porcentajes reflejan el mismo fenómeno: un incremento muy marcado en la cantidad de diagnósticos de sífilis en el último año.

De esta manera, el año 2025 cerró con la cifra más alta de los últimos años para sífilis, consolidando una tendencia ascendente sostenida en la notificación de la enfermedad en Argentina. Las autoridades sanitarias subrayan la importancia de este aumento, ya que implica un desafío adicional para el sistema de vigilancia y control de infecciones de transmisión sexual en el país.