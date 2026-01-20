Las reservas alcanzaron el mayor nivel en la era Milei

País. Las persistentes compras de dólares del Banco Central para acumular reservas que se registran desde inicios de año, en un contexto de altas tasas de interés, siguieron centrando este lunes la actividad de los mercados argentinos. De hecho, las tenencias en moneda extranjera de la autoridad monetaria tocaron el mayor nivel en la era Milei.

Mientras que el dólar operó con leve tendencia alcista, para cortar la serie de bajas de la semana pasada, las acciones y los bonos finalizaron con pérdidas en una rueda poco representativa debido al escaso volumen operativo frente al feriado en Wall Street.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó con una caída de 0,7% en pesos, en los 2.912.976 puntos. El panel de acciones líderes mantiene en 2026 una baja de 4,5% en moneda local y de 4,2% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación” implícito en los precios de los ADR argentinos negociados en dólares en Nueva York. El Merval en dólares retrocedió a su nivel más bajo desde el 24 de noviembre.

Los bonos soberanos en dólares promediaron una baja marginal de 0,1%, mientras que el riesgo país, en los 566 puntos básicos, no ofreció variantes por la ausencia de negocios en la plaza de EEUU.

El Banco Central absorbió USD 21 millones por su participación en el mercado cambiario de este lunes. Tras once ruedas consecutivas con compras de contado, la entidad monetaria incorporó USD 708 millones a las reservas netas en enero.

En tanto, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 201 millones, a USD 44.801 millones, un máximo desde el 5 de enero de 2023, por efecto principal del incremento de la cotización de activos como el oro, que avanzó 1,8%, a un récord nominal de USD 4.677 la onza.