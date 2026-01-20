Sesiones extraordinarias: la Reforma Laboral se tratará en febrero

Buenos Aires. El presidente de la Nación, Javier Milei, convocó a un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, que se extenderá del 2 al 27 de febrero para el tratamiento de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el tratado Mercosur-Unión Europea y la designación como embajador de Fernando Iglesias.

Dos días después, se dará inicio a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional con la tradicional apertura del presidente de la Nación.

Tal como lo marca la ley durante febrero, los legisladores de ambas cámaras deberán abocarse exclusivamente a los temas incluidos en el decreto presidencial, el cual detalla los asuntos de interés público que requieren atención inmediata.

Si bien la convocatoria incluye cuatro temas, durante el nuevo periodo extraordinario el principal foco de atención estará puesto en la ley de Modernización Laboral, a la que el gobierno considera esencial para apuntalar la creación de empleo.