Súper gripe H3N2: ya se detectaron 28 casos en 14 provincias

País. En la última semana, el Ministerio de Salud confirmó 28 casos de influenza A(H3N2) subclado K en 14 provincias argentinas, según el Boletín Epidemiológico Nacional publicado esta semana.

El incremento de casos, detectados principalmente en mayores de 60 años y menores de 10, genera preocupación al inicio de 2026. Casi la mitad de los afectados requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

El subclado K del H3N2 se caracteriza por una mutación en la proteína hemaglutinina, que incrementa un 56% su capacidad de contagio respecto a temporadas previas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En Europa y América del Norte, esta variante provocó récords de hospitalizaciones y presión sobre los sistemas sanitarios.

El avance de la super gripe H3N2 quedó reflejado en los datos oficiales del Ministerio de Salud y del Instituto Malbrán, que reportaron 28 casos confirmados de influenza A(H3N2) subclado K en la última semana.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la cifra representa un aumento superior al 100% (154,5% específicamente) respecto a la semana anterior, cuando se registraban apenas 11 casos en cinco provincias.

La expansión territorial también es significativa: la enfermedad ya afecta a Buenos Aires (cuatro casos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos), Chubut (uno), Córdoba (dos), Corrientes (dos), Entre Ríos (dos), La Pampa (uno), La Rioja (uno), Mendoza (tres), Neuquén (tres), Río Negro (uno), Santa Cruz (dos), Santa Fe (dos) y Tierra del Fuego (dos).