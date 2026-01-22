Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

Entre Ríos. El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó que ayer encontraron dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales. Algunos de estos aparatos estaban escondidos en las oficinas del gobernador Rogelio Frigerio y en la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.

Se trata de un hecho gravísimo que no encuentra antecedentes en la historia de Entre Ríos, al menos desde la recuperación de la democracia.

El propio mandatario provincial se hizo eco de la situación y denunció el hecho en sus redes sociales. "Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes", sostuvo.

Y agregó: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023?.