Acciones y bonos siguieron al alza y el riesgo país sigue bajando

País. Ayer perduró el tono positivo para los activos financieros argentinos, con ganancias para las acciones y los bonos, un descenso del riesgo país -al nivel más bajo en siete años y medio- y también el dólar a la baja, con renovadas compras de divisas a manos del Banco Central en el mercado.

Para el economista Gustavo Ber, hubo fundamentos positivos en “otra rueda positiva para Wall Street, aún aprovechando las señales de distensión de Trump, lo cual vuelve a favorecer a los activos domésticos ya que rápidamente los operadores buscan aprovechar su mayor ‘beta’ y la positiva dinámica en la acumulación de reservas del BCRA”.

Mientras que los principales indicadores de Wall Street negociaban al cierre de la Bolsa local con un alza entre 0,4% y 0,7%, los ADR argentinos se encontraron con aval de inversores institucionales y esto impulsó a los mercados internos, con renovación de liquidez selectiva sobre acciones y bonos. Telecom escalaba 11% en la sesión, mientras que Globant, Mercado Libre y Edenor subían un 3 por ciento.

El salto en la cotización de Telecom se dio después de comunicarse que la compañía y Banco Macro sellaron un acuerdo estratégico, por el cual Banco Macro adquirió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, en una apuesta por su crecimiento y con el objetivo de fortalecer la posición de la billetera en el mercado fintech argentino.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,6%, en los 3.066.434 puntos, de la mano de firmas energéticas, luego de afirmar un salto del 3,6% en la víspera con reacomodamientos encabezados entre papeles del rubro financiero.

El panel de acciones líderes pasó a una leve ganancia de 2% en dólares en el transcurso de enero, con lo que consiguió revertir una tendencia negativa en las primeras tres semanas del 2026.