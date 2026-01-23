Nueva denuncia de ARCA contra la AFA: pide que se investiguen facturas apócrifas

País. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Andrés Vazquez, presentó ayer una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas.

De acuerdo con lo indicado, la denuncia surge a partir de tareas de fiscalización y análisis efectuadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de fondos en la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso el material probatorio a disposición de la Justicia, mientras continúa avanzando con las acciones administrativas y judiciales correspondientes, en el marco de sus competencias legales, según informó Infobae.

Se estima de manera preliminar un perjuicio fiscal superior a los 375 millones de pesos, cifra que podría aumentar conforme avance la investigación.

ARCA ya había presentado una denuncia -que incluyó una ampliación con más detalles y pruebas- por posible evasión tributaria y previsional, por una suma que superaría los 19 mil millones de pesos.