Incendios en Chubut: el Gobierno intervino el Parque Nacional Los Alerces
Chubut. La Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió este viernes disponer la intervención del Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego comenzó a arder en diciembre y ya se quemaron unas 10 mil hectáreas. Lo hizo “con el objeto de asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos”, según informó en un comunicado oficial.
La medida se dio tras un pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y de la Cámara de Turismo de la provincia, quienes habían reclamado la remoción de autoridades de Los Alerces.
La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de APN informó que las riendas administrativas y ejecutivas de Los Alerces serán tomadas por un Comité de Intervención que asumirá “transitoriamente las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional” en un contexto de incendio que se sostiene desde el 8 de diciembre, luego de que un rayo impactara sobre la zona del brazo sur del Lago Menéndez y generara los primeros fuegos.
La decisión se tomó después de que una delegación institucional de APN se incorporara al Comando Operativo el 6 de enero e hiciera una “evaluación integral”. Ese grupo está integrado por el titular de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.