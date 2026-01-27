Milei: “Estamos cumpliendo las promesas que hicimos en campaña”

Mar del Plata. El presidente Javier Milei comenzó a caminar por la calle Avellaneda, una de las principales arterias de Mar del Plata, a las 21.27 de anoche. Quince minutos después tomó un megáfono y, fiel a su estilo, comenzó a dirigirse a la gran cantidad de seguidores que se acercó hasta la esquina de Güemes y Avellaneda para acompañarlo y demostrarle afecto.

“Allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos y fue la base de la reconstrucción para el triunfo en octubre”, destacó el presidente. Su presencia de ayer en la ciudad balnearia formó parte del denominado Tour de la Gratitud, con el que agradece el apoyo obtenido en las elecciones nacionales el año pasado.

El presidente se movió en medio de una multitud de simpatizantes que se acercó para expresarle afecto. Está acompañado por su hermana, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el armador político y actual diputado bonaerense, Sebastián Pareja, entre otros colaboradores.

En su breve mensaje, Milei no se movió de sus habituales conceptos en los que destaca el desempeño de su gestión en el plano económico y en la estrategia política. “Por eso también quiero darle las gracias por habernos acompañado. Porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, dijo el Presidente.

Allí destacó, en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, el trámite que están obteniendo los proyectos de la ley de Glaciares y la Reforma Laboral.

“Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, destacó Milei.

Así, el jefe de Estado volvió a estar cara a cara con seguidores y vecinos, tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde compartió espacio con figuras internacionales como Donald Trump y empresarios de peso global. Esta actividad marcó el inicio de una serie de compromisos políticos en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero.