Techint denuncia competencia deseal por la llegada de tubos de la India a Vaca Muerta

País. El Grupo Techint evalúa presentar una denuncia por presunto dumping ante el Gobierno nacional a raíz de la compra de tubos de origen indio, fabricados con chapa china, que la empresa Southern Energy (SESA) utilizará para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta.

El dumping es una práctica de competencia desleal en el comercio internacional donde una empresa exporta productos a otro país a un precio inferior a su valor normal (menor que en su mercado local o por debajo del costo de producción). Su objetivo es ganar cuota de mercado, eliminar a la competencia local o vender excedentes.

La presentación formal estaría a cargo de TenarisSiat, la compañía del grupo que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, donde emplea a 420 personas y utiliza chapa importada de Brasil. Desde la empresa advierten que, por cada trabajador directo, se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor, lo que eleva el impacto laboral total a unas 1200 personas. El objetivo de la denuncia es “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”.

Desde el punto de vista técnico, el reclamo se dirigiría contra la empresa india Welspun, que adquiere su principal insumo en China. El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, viene alertando desde hace años sobre lo que define como una competencia “predatoria y desleal” de la industria siderúrgica china. La última advertencia pública la realizó en el encuentro anual Propymes, organizado por el holding, donde expuso el tema sentado junto a la senadora y referente del Gobierno, Patricia Bullrich.

“El debate de fondo es qué país queremos ser”, dicen en el Grupo Techint. “Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía”, agregaron.

Desde SESA explicaron que Welspun “presentó la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso”, además de ofrecer mayor flexibilidad en las condiciones de pago y garantías, un factor clave en un contexto de precios internacionales a la baja. También destacaron la escala global de la empresa india, con presencia en 50 países y más de 30.000 empleados.

La respuesta del Gobierno

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, realizó un análisis sobre la discusión en un extenso comunicado que publicó en su cuenta oficial de X. “Primero, Grupo Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.

Sturzenegger resaltó que, dado que el precio del gas está fijo, “ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”.

El segundo punto que enumeró el ministro fue que “cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento".

Destacó, además, que, luego de ver las ofertas de los otros competidores, el primer productor mundial de tubos sin costura “habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”.

Y siguió: “Si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos".