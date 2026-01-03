Milei celebró el ataque de EEUU en Venezuela

Buenos Aires. El presidente Javier Milei celebró este sábado el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por el propio Donald Trump, quien aseguró que “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

“La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó Milei. La publicación del mandatario argentino fue luego de que Trump confirmara en su red Truth Social que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder,el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”. También se sumó Patricia Bullrich en X: “Venezuela será libre”.