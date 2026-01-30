Milei declaró al 2026 como el Año de la Grandeza Argentina

El presidente Javier Milei declaró por decreto que el 2026 es el «Año de la Grandeza Argentina». La medida fue anunciada a través del Boletín Oficial y se dispuso que toda la documentación de la administración pública nacional lleve esa leyenda en la documentación.

La medida se justifica en que, durante 2025, la administración libertaria «profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos».

«Declárase el año 2026 como el ‘Año de la Grandeza Argentina’»; se establece en el decreto, que además dispone que toda la documentación de la administración pública nacional deberá incluir esa denominación.

El decreto sostiene que las políticas públicas adoptadas por la gestión permitieron «sentar bases para la estabilidad y el crecimiento», con el objetivo de colocar nuevamente a la Argentina «en la senda de la prosperidad».