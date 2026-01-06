Presentaron un amparo contra el DNU que reforma la SIDE

País. El primer amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que provoca una reforma total del sistema inteligencia llegó al fuero contencioso administrativo con la firma de los diputados Mónica Frade y Maximilano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista.

En la presentación piden una medida cautelar para que se suspenda su aplicación y que a futuro se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable. Además de señalar que el Poder Ejecutivo pasó por alto al Congreso sin justificar la necesidad y la urgencia, advierten que avanzó materias penales y procesales prohibidas en los DNU al habilitar a personal de inteligencia a detener gente.

Cuestionan que convierte a la SIDE en una “herramienta de persecución” “bajo la fachada de seguridad estratégica” para hacer espionaje interno, cuyas actividades –con eje en la contrainteligencia-- son todas consideradas “encubiertas” y de las que pueden participar fuerzas armadas, de seguridad y policiales.

El amparo le tocó al juzgado de Rita Ailán, designada en ese cargo en 2006. Es probable que en los próximos días se presenten otros similares. Son variadas las expresiones contra el el DNU 941/2025. A su vez la oposición intentará su rechazo por la vía parlamentaria. Después de recibir una catarata de críticas, la propia SIDE sacó un comunicado donde decía que las modificaciones apuntan a “acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de inteligencia nacional, adecuándolo a las amenazas del Siglo XXI”. También dijo que cumple “estándares democráticos y republicanos”. La demanda judicial plantea lo contrario.