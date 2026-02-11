El Senado comienza a tratar la reforma laboral

Buenos Aires. El proyecto de la reforma laboral enviado por el Gobierno nacional se tratará en el Senado este miércoles 11 de febrero. Se trata de una iniciativa impulsada por la gestión del presidente Javier Milei que apunta a la modificación y/o eliminación de varios derechos adquiridos por los trabajadores.

El proyecto de la reforma laboral del oficialismo plantea nuevos esquemas de trabajo, mayor flexibilización laboral y la quita de varios derechos de los trabajadores al modificar la percepción de salarios o indemnizaciones, fragmentar las vacaciones y hasta cambiar el derecho a huelga.

Vacaciones y jornada laboral más flexibles

Entre los cambios más importantes se encuentra la fragmentación del periodo de vacaciones. Se plantea que las partes podrán acordar dividir la cantidad de días que posea el empleado, aunque en periodos no menores a siete días. Además, el proyecto establece que, en el caso de que el empleador imponga las fechas del descanso, deberá informarlo con 45 días de anticipación.

Por otro lado, la reforma laboral introduce el “banco de horas” en reemplazo de las horas extras pagas. Se trata de un sistema que habilita a que se trabaje por más tiempo, por ejemplo en las épocas de mayor producción, a cambio de la compensación con horas de descanso en otro momento. En ese sentido, el proyecto también establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas.

Salarios dinámicos

La reforma laboral introduce los “salarios dinámicos” que atan la remuneración a la productividad individual del trabajador y de los resultados de la empresa. En palabras del gobierno libertario, "quienes produzcan más, cobrarían más”.

En concreto, se trata de pagos adicionales —ya sean fijos, variables, transitorios o permanentes— que se sitúan por encima del salario básico obligatorio y tienen como fin premiar el mérito individual del trabajador. Estos rubros podrán pactarse tanto en negociaciones colectivas como en acuerdos individuales, permitiendo que las empresas adapten las compensaciones a objetivos de productividad o desempeño de manera ágil.

Además, la iniciativa habilita la posibilidad de pagar las remuneraciones mensuales en especies o ticket canasta. En su artículo 31, el proyecto establece que estos beneficios serán considerados prestaciones no dinerarias, no acumulables y no canjeables por dinero. Por otro lado, el proyecto establece la posibilidad de percibir el salario en monedas diferentes al peso y/o a través de plataformas digitales.

Reducción del cálculo de las indemnizaciones

Uno de los cambios más importantes que traería la reforma laboral es una reducción en el cálculo de las indemnizaciones: se excluirá del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Además, ya no se tomaría el salario más alto como referencia, sino uno promedio. También se habilita el pago de las indemnizaciones en cuotas.

En esta línea, la iniciativa dispone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano. El fondo percibirá 3% del aporte obligatorio de los empleadores, similar a las AFJP de los ‘90.

Los cambios que anunció Bullrich

Son 28 los cambios que sufrirá la reforma laboral de Javier Milei que se votará este miércoles en el Senado. Así lo confirmó ayer la senadora oficialista Patricia Bullrich durante su conferencia de prensa, en la que fue escoltada por Eduardo Vischi, jefe de bloque radical, y Martín Goerling, su par del PRO. En ese tramo, quedaron a la vista cuáles fueron los grandes ganadores en las negociaciones que se trabaron durante las últimas semanas entre la Casa Rosada y los diferentes sectores. Entre ellos, los bancos, los gobernadores, las cámaras empresariales, los sindicalistas.

El primero que destacó Bullrich fue que quedó afuera del proyecto la baja de Ganancias para empresas. Ese tema era la principal traba con los gobernadores, por tratarse de un impuesto coparticipable. En este punto, Vischi tomó la palabra para destacar que existe un compromiso de pacto fiscal para "ir a una baja impositiva". "El radicalismo apoya este proyecto", aseguró el correntino.

Más adelante, Bullrich anunció los cambios incluidos, que fueron un claro guiño a la CGT, que en las últimas horas decidió ir a una movilización en lugar de a un paro, en rechazo a la reforma laboral. En pocas palabras, sus cajas quedaron prácticamente intactas. Por un lado, los empleadores seguirán siendo agentes de retención. Es decir, podrán seguir cobrando la cuota solidaria y los aportes sindicales. Dos fuentes clave de financiamiento. Esto también es un triunfo para las cámaras empresariales, cuyo financiamiento también se veía afectado si la ley salía tal cual fue redactada originalmente (es decir, si los empleadores no podían retener este aporte).

A propósito de las cuotas solidarias, que son "compulsivas", la libertaria se encargó de aclarar que estas durarán dos años (después pasan a ser con consentimiento) y tendrán un tope del 2%. "La idea es que los gremios afilien", justificó. Al mismo tiempo, Bullrich aseguró que "entendieron" la importancia de la salud. Por eso, también se suprimió la baja del 6% al 5% para las obras sociales.

Al ser consultada sobre si hubo algún tipo de negociación con la CGT, la senadora reconoció que "no hubo reuniones de cara" con los popes de la CGT, pero sí con sus asesores.

Entre los ganadores también se ubican las entidades bancarias o de ahorro oficial. Pese a que el proyecto de Javier Milei habilitaba el pago de salarios en billeteras virtuales (punto que fue fuertemente criticado por el sector), finalmente este ítem tampoco formará parte del proyecto.

Por último, en lugar de derogarse los estatutos profesionales -entre ellos el del periodista o viajante- Bullrich explicó que tendrán un plazo de 180 días para que su contenido se plasme en un convenio colectivo de trabajo. A propósito del fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, el texto que llegará al Senado mantiene la redacción del dictamen de diciembre pasado. En este sentido, los sectores tendrán un plazo de un año para volver a discutirlos antes de que caigan.