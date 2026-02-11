La CGT protestará frente al Congreso contra la reforma laboral

País. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó una movilización multitudinaria para este miércoles 11 de febrero frente al Congreso Nacional, en rechazo al proyecto de reforma laboral que debate el Senado. La protesta será una de las principales demostraciones de fuerza del sindicalismo en el inicio del año legislativo y promete complicaciones en la circulación en distintos puntos del país.

El escenario se tensó aún más a partir de la adhesión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que anunció un paro en sectores estratégicos desde el mediodía. La medida, que afectará servicios clave, busca presionar al Congreso para frenar una iniciativa que la central obrera considera regresiva en materia de derechos laborales.

La movilización principal se realizará este miércoles 11 de febrero desde las 15 en la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue confirmada por el secretario general del Seguro y uno de los referentes de la CGT, Jorge Sola, quien anticipó una protesta “contundente y multitudinaria”.

La central obrera resolvió marchar después de una reunión de su consejo directivo y ratificó su rechazo total al proyecto oficial de “modernización laboral”. Además, la protesta tendrá réplicas en distintas provincias, donde sindicatos locales planean concentrarse frente a las casas de gobierno.

Cómo será la marcha en Córdoba

Córdoba tendrá este miércoles 11 de febrero movilizaciones de los gremios en rechazo de la reforma laboral cuyo tratamiento en el Congreso de la Nación comenzará hoy.

La concentración arrancará a las 11 de la mañana, en la sede de la CGT, en Vélez Sarsfield 137.

La marcha está acordada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que marchará en Buenos Aires frente al Congreso. Si bien estaba previsto un paro general, finalmente no se realizará.

Sin embargo, hay algunos sindicatos que sí harán abandono de tareas, como UOM y ATE nacional.