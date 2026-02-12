El Senado aprobó en general la reforma laboral

Buenos Aires. Con un total de 42 votos afirmativos, el Senado aprobó esta madrugada la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo nacional.

Tras intensas negociones, que incluyeron 28 cambios al proyecto original, finalmente, se aprobó en general la propuesta por 42 votos a favor y 30 en contra.

Noticias Relacionadas Incidentes y tensión frente al Congreso durante el debate por la reforma laboral

Fue una sesión de más de 14 horas, que ocurrió mientras en el exterior del Congreso se realizó la marcha convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones políticas y sindicales.

En el palco se encontraba Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, quienes se presentaron en representación del presidente Javier Milei.

Minutos después de que la iniciativa obtuviera la media sanción, el jefe de Estado compartió un mensaje victorioso en sus redes sociales. Tras calificar al hecho de “histórico”, concluyó con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!“.

Los ganadores de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, a quienes se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.

Los gremios también se anotaron una victoria al asegurarse los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúa la resistencia a otros puntos de la iniciativa y por eso este sábado habrá movilizaciones al Congreso y protestas en distintos sectores.

Al momento de publicar esta nota, continuaba el debate para luego votar capítulo por capítulo.