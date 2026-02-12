Reforma laboral: Así votaron los tres senadores cordobeses

La reforma laboral obtuvo media sanción tras una extensa sesión en el Senado de la Nación. La iniciativa propuesta por el presidente Javier Milei sumó el respaldo de más de cuarenta legisladores, entre ellos, los representantes de la Provincia de Córdoba.

La iniciativa oficialista introdujo cambios en el texto original, luego de una jornada maratónica que se extendió por más de 12 horas.

Con la ausencia de los representantes peronistas, los gobernadores lograron garantías sobre la continuidad de los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable que impacta de manera directa en las finanzas provinciales. Pero además, los gremios lograron que el gobierno se comprometiera a mantener los aportes patronales destinados a las obras sociales y el denominado aporte solidario.

La senadora Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) votó a favor en general, mientras que Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza) respaldó el proyecto de la reforma laboral al igual que Luis Juez (Juntos por el Cambio).