El instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión del año

Buenos Aires. El Instituto Malbrán registró el primer caso de sarampión del año en Argentina. Se trata de una persona de 29 años con domicilio en Capital Federal. Ante esta confirmación, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el paciente, quien cuenta con antecedentes de viaje a Sídney, Australia, estuvo en contacto con una persona con sarampión. Se encontraba vacunado y las autoridades están definiendo el radio de contactos para realizar el seguimiento correspondiente.

El paciente presentó los primeros síntomas el 9 de febrero y realizó la primera consulta médica el 10 de ese mes. Durante el período de transmisibilidad y antes de la aparición de síntomas, el joven asistió a un evento en Azul, provincia de Buenos Aires, y también visitó General Pacheco, donde tuvo encuentros con amigos y familiares. Actualmente, permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente.

Las investigaciones determinaron que el origen del contagio fue el contacto con un caso de sarampión durante un vuelo entre Manila (Filipinas) y Sídney (Australia) realizado el 27 de enero de este año. Este antecedente había sido reportado previamente por el Centro Nacional de Enlace para Argentina (CNE), lo que permitió que la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires iniciara el seguimiento del paciente. Tras la notificación y la aparición de síntomas, los equipos nacionales colaboran con las jurisdicciones involucradas en la investigación epidemiológica, la identificación y monitoreo de contactos, y la implementación de medidas de bloqueo.

“Equipos de epidemiología, seguimiento y vigilancia bonaerense ya se encuentran realizando la investigación de contactos, bloqueo y control de vacunación en Azul y Tigre, distritos que la persona declaró haber transitado. Es muy importante que todos y todas estemos vacunados”, escribió en su cuenta de X el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.