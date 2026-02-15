Anmat prohibió la venta de una marca de jabón líquido

País. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta y el uso en todo el país de un jabón líquido para la ropa de la marca “Tide Original” por incumplimientos en la normativa vigente.

La medida fue oficializada a través de las disposiciones 259/2026, 492/2026 y 499/2026 publicadas en el Boletín Oficial, donde el organismo también informó la prohibición de bombas de infusión y la baja de una empresa farmacéutica por distintas irregularidades administrativas.

En el caso del detergente importado, la Anmat precisó que el producto “Tide ORIGINAL. 17 LOADS BRASSEES. 739 ml. P&G. smartlabel” se encontraba a la venta sin ningún tipo de rotulado en idioma español y sin el número de registro nacional obligatorio para su comercialización en Argentina.

La investigación se inició tras una denuncia que advertía que el jabón se ofrecía en un supermercado de Pilar, provincia de Buenos Aires, con etiquetas únicamente en inglés. A partir de esa presentación intervino el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, que recomendó prohibir todos los lotes del producto en el territorio nacional.

Además, el organismo inició un sumario sanitario contra la empresa GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L., inscripta ante la Anmat como importadora y exportadora de productos de uso doméstico bajo el RNE N° 020048208, y contra su directora técnica, Marcela Ester Falguera.

Según detallaron, la firma no habría cumplido con la obligación de rotular en idioma nacional ni de conservar contramuestras de los productos comercializados. En un primer momento, los representantes aseguraron desconocer el origen del lote cuestionado, aunque luego reconocieron su responsabilidad tras la identificación de una muestra con número de lote.

Ante esta situación, la Anmat ordenó el retiro del producto del mercado y dispuso su seguimiento por parte del área técnica correspondiente, al considerar que se vulneraron las normas que regulan la comercialización de productos domisanitarios en el país.