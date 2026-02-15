Reforma laboral: se acerca un paro general de la CGT

País. El viernes todo indicaba que en la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) primaba un consenso para continuar con la estrategia dialoguista frente a la reforma laboral, pero en las últimas horas las discusiones se aceleraron. El Gobierno, envalentonado, hizo público su intención de votar pronto en Diputados. Esto obligó al adelanto de una reunión clave de la central para el lunes feriado. Crece el consenso para un paro general de 24 horas.

El lunes a las 11 se reunirá por zoom el secretariado general de la CGT para avanzar en el armado de un paro nacional, según confirmaron fuentes dentro de Azopardo 802. Esto significaría un giro importante en la estrategia cegetista, más cerca del diálogo que de la acción directa.

A pesar de que la CGT no convocó a un paro general, la CATT decidió hacer ceses de actividades parciales, que afectará a pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

Las razones son varias para este giro. La primera es el apuro del Gobierno para votar la reforma laboral antes del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei brinde su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Para ello, intentan tratar en Diputados la reforma laboral el próximo jueves o el miércoles 25 de febrero.

La segunda razón es la presión creciente de diferentes gremios para convocar a un paro nacional.