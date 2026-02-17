Una minera oficializó su plan para la explotación de oro, plata y cobre en San Juan

San Juan. La minera Vicuña anunció una inversión total de 18.000 millones de dólares a lo largo de varios años en dos proyectos de cobre, oro y plata en el norte de Argentina, informó la empresa en un comunicado donde presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA).

Si bien eran proyectos de los que se había hablado, se trata de una oficialización. Ahora el plan fue detallado e, incluso, la cifra total es mayor a la que se había especulado (unos USD 15.000 millones).

Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, precisó que la inversión inicial en sus proyectos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, será de USD 7.000 millones desde 2027 hasta el inicio de la producción previsto para 2030.

El canciller Pablo Quirno celebró el anuncio en X: “Gracias a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Milei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes. Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo (top 5 a nivel mundial). Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos. Creamos las condiciones para que esto suceda, seguiremos avanzando”.

En un comunicado, la empresa reiteró que espera que Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

“Una inversión de esta magnitud se espera que genere beneficios económicos de largo plazo, fortaleciendo las exportaciones, la infraestructura productiva y la creación de empleo. Desde una perspectiva territorial, la operación prioriza la participación de proveedores regionales y la contratación de mano de obra local, mientras que el enfoque de desarrollo por etapas permite gestionar la inversión de manera progresiva, reduciendo riesgos técnicos y acompañando el crecimiento del proyecto de forma predecible”, dijo Vicuña.