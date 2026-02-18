Infernal: una ciudad de Corrientes rozó los 50 grados de sensación térmica

Corrientes. Varias provincias del país experimentan temperaturas extremas en los últimos meses del verano. Durante este martes, última jornada de feriado por Carnaval, la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, alcanzó casi los 50 grados de sensación térmica durante la tarde. De acuerdo con los datos del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el territorio correntino se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

En este contexto, el organismo oficial reveló que la mencionada localidad llegó a los 49,9 °C de sensación térmica (ST), cifra que posicionó a la ciudad como la de mayor registro en todo el país.

La entidad comunicó que este valor se obtuvo tomando como referencia una temperatura oficial de 34 grados, medida a las 18 horas. En esa lista, se ubicó 13° como la ciudad más calurosa, pero fue la que más calor hizo sentir a sus ciudadanos.

Vale aclarar que no en todas las regiones del país se realiza el monitoreo de la sensación térmica por parte del organismo. Dentro de las que sí lo hacen, la ciudad correntina se llevó el primer puesto. Segunda quedó Reconquista, localidad de la provincia de Santa Fe, con 44,7 grados de sensación térmica; mientras que el tercer puesto se lo llevó San Ramón de La Nueva Orán, provincia de Salta, con 43,5 °C de ST.

En lo que es el ranking de temperaturas, en lo más alto, con 40,2 °C aparece Las Lomitas, de la provincia de Formosa. Luego le siguen dos ciudades de Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña, con 40 grados, y Resistencia con 39,7 °C.

Las provincias que conforman ambas listas se encuentran en la misma situación que Corrientes: bajo alerta amarilla por temperaturas extremas por calor. Estas son Misiones, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Jujuy.