Diputados tratará hoy la reforma laboral en medio del paro de la CGT

País. El oficialismo confirmó la sesión para tratar este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de Reforma Laboral, con los cambios consensuados con los bloques dialoguistas, en los que el Gobierno solo aceptó eliminar el artículo 44 que ordenaba descuentos salariales en las licencias por enfermedad. A la par, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro sin movilización, aunque las dos CTA se movilizarán en Buenos Aires hasta el Congreso junto a organizaciones sociales y políticas.

A raíz del cambio del texto original, de ser aprobado el proyecto deberá regresar al Senado, su cámara de origen, para su sanción definitiva el 27 de febrero.

La convocatoria a la sesión quedó ratificada en un escenario de fuerte confrontación entre el Gobierno y los sindicatos agrupados en la CGT, que llamaron a un paro general de 24 horas para hoy en rechazo a la reforma laboral.

Será la cuarta huelga dirigida contra la administración de Javier Milei y contará con la adhesión plena de los gremios del transporte. La decisión refleja un giro hacia una postura más dura del sindicalismo, que hasta ahora buscaba introducir modificaciones al proyecto oficial mediante negociaciones entre dirigentes y funcionarios.