El Gobierno amenaza con quitarles la personería a los gremios de trenes y colectivos

País. El Gobierno nacional advirtió que los gremios de trenes y colectivos podrían perder la personería legal si adhieren al paro general convocado por la CGT en contra de la reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso, debido a que hay conciliaciones obligatorias vigentes.

El Ministerio de Capital Humano informó que intimó a La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentra vigente el proceso.

Eso se da en el marco del paro general impulsado por la CGT que iniciará esta medianoche en contra de la reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados a partir de las 14 de hoy.

Según el comunicado, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a ambas organizaciones sindicales que cualquier acción directa en este contexto representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación.

El procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria se encuentra en curso y tiene carácter legal, por lo que el Ministerio de Capital Humano remarcó que las organizaciones no deben implementar medidas que alteren su desarrollo.

En tanto, señalaron que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.