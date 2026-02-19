«Por algo la gente los odia», el mensaje de Adorni a los gremios

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, cuestionó el paro general que lanzó la CGT contra la reforma laboral, apuntó contra los gremios y aseguró: «Por algo la gente los odia». En diálogo con el streaming «La Casa», defendió los cambios impulsados dentro de la nueva ley, fustigó al dueño de la empresa Fate y lo tildó de «prebendario».

«Hay que preguntarles a ellos por qué convocaron a un paro inentendible. No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador»; soltó el funcionario.

También se mostró confiado en que el oficialismo logrará avanzar en Diputados con la reforma laboral, luego de aceptar eliminar el artículo 44 del proyecto, que establecía límites a las licencias por enfermedad. «Si los legisladores están de acuerdo, la votarán y será aplicable. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que no está acostumbrado a la democracia»; ejemplificó.

«Van a haber otros sectores de la economía que se van a volver dinámicos y tendrán un crecimiento espectacular, como son la energía, minería, el sector de servicios y el agro. Si no servís para eso, tendrás que dedicarte a otra cosa»; dijo.