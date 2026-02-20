Se aprobó la reforma laboral: ¿cómo votaron los diputados cordobeses?

En una sesión de alta tensión política, marcada por el paro general y protestas en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Con 135 votos a favor y 115 en contra, el proyecto regresa ahora al Senado para su sanción definitiva tras sufrir modificaciones técnicas en el recinto.

La votación dejó al descubierto las divisiones internas dentro de la representación cordobesa, donde el alineamiento con el Centro Cívico de Córdoba no fue unánime y las ausencias de figuras de peso generaron suspicacias.

La delegación de Córdoba en la Cámara baja se dividió en tres bloques claros: el oficialismo libertario y sus aliados, la oposición peronista y un interbloque provincial fragmentado.

El dato político de la jornada fueron las bancas vacías de Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. Si bien se adujeron problemas de logística por el paro aéreo y viajes programados, su falta de participación fue leída como un gesto de cautela frente a un proyecto que genera fuerte fricción con los gremios.

Uno de los ejes más ríspidos del debate fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y los cambios en las indemnizaciones. Además, Diputados decidió eliminar el artículo 44, referido a licencias médicas, lo que obliga a los senadores a realizar una revisión técnica antes de la promulgación. Con la media sanción ratificada, el proyecto vuelve al Senado.

Los gobernadores, incluido Martín Llaryora, seguirán de cerca la letra chica de los cambios introducidos, mientras la CGT mantiene el estado de alerta tras una jornada que dejó heridos y detenidos en las puertas del Congreso.

El voto de los diputados de Córdoba:

Votaron a favor: Gabriel Bornoroni (LLA), Gonzalo Roca (LLA), María Celeste Ponce (LLA), María Cecilia Ibañez (LLA), Enrique Luch (LLA), Marcos Patiño Brizuela (LLA), Belén Avico (LLA), Luis Picat (LLA), Laura Rodríguez Machado (LLA), Laura Soldano (LLA), Carolina Basualdo (Provincias Unidas) y Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas).

Votaron en contra: Juan Brügge (Provincias Unidas), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

Ausentes: Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti y Alejandra Torres