Carrefour canceló la venta de la cadena en la Argentina

País. Luego de descartar por ahora la venta de la operación local tras evaluar que las propuestas recibidas no eran satisfactorias, el Grupo Carrefour comunicó un ambicioso plan de crecimiento local.

La comunicación oficial surgió pocas horas después de la presentación del plan estratégico global 2030 en París. En la Argentina, el anuncio se hizo público a través de un mensaje del director general, David Collas, en su cuenta de LinkedIn. En ese texto, el directivo planteó la continuidad de las operaciones y la apuesta por la expansión, con énfasis en nuevas aperturas, generación de empleo y desarrollo de servicios digitales.

El mensaje detalló los principales lineamientos del plan local para el periodo 2026–2028. “En Carrefour Argentina, seguimos adelante con un compromiso claro: fortalecer nuestro liderazgo y consolidarnos como el supermercado preferido por cada argentino”, escribió el ejecutivo. Collas destacó que la filial comenzó el año con una cuota de mercado histórica y que, pese a los desafíos que presenta el consumo interno, el equipo de más de 17.000 colaboradores continuará enfocado en superar las metas y avanzar con la estrategia definida para los próximos años.

Dentro de las medidas previstas para 2026, Collas confirmó la apertura de dos nuevos Maxi y 40 tiendas Express, lo que generará más de 400 nuevos puestos de trabajo. Además, la compañía buscará impulsar el crecimiento de seis puntos en volumen, desarrollar la Cuenta Digital y fortalecer el posicionamiento del Banco de Carrefour, ampliando el ecosistema de servicios asociados a la marca. El directivo también anticipó el relanzamiento de la aplicación móvil, orientada a ofrecer una experiencia más simple, personalizada y digital para los clientes.

La operación de Carrefour Argentina comprende más de 700 sucursales en distintos formatos, una banca propia y una plantilla que supera los 17.000 empleados. El grupo francés incluye la filial local dentro de la categoría de “otros países”, junto a Bélgica y Polonia, donde mantiene una administración flexible de activos y monitorea el desempeño operativo en el contexto de su plan global 2030.

El proceso de venta de la filial argentina se desarrolló durante el segundo semestre de 2025, en el marco de una revisión estratégica que abarcó a mercados considerados no prioritarios para el grupo. Según declaraciones recientes del CEO Global de la cadena, Alexandre Bompard, el directorio de Carrefour desestimó todas las propuestas recibidas, al entender que no reflejaban el valor potencial de la operación local ni garantizaban las condiciones laborales de la plantilla. La decisión de suspender la venta incluyó la evaluación de posibles sinergias con otras cadenas y la continuidad de la marca en el país.