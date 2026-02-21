El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados y pensionados

País. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,88% en el último mes, el Gobierno nacional anunció cuáles serán los aumentos que se reflejarán en las jubilaciones y pensiones a partir de marzo.

La actualización fue oficializada en la resolución 38/2026, que fue publicada ayer a la madrugada en el Boletín Oficial. Con la aprobación del director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi, se fijó el haber mínimo garantizado en $369.600,88.

De la misma manera, las autoridades establecieron que el haber máximo que podrán percibir los miembros del sistema previsional será de $2.487.063,95 desde el 1° de marzo.

En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Por otro lado, el organismo determinó la actualización de las remuneraciones para quienes cesen en la actividad a partir del 28 de febrero de 2026, así como para aquellos que, permaneciendo activos bajo los términos de la ley, soliciten la prestación desde el 1 de marzo de 2026.

Según explicaron, esta actualización se realizaró conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social y detallados en su Disposición 2/2026. Asimismo, la Dirección General Diseño de Procesos y Normas de ANSES quedó habilitada para emitir las normas y comunicaciones necesarias para llevar adelante estos cambios.

Los aumentos que entrarán en vigencia a partir del mes que viene surgen de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a utilizarse a partir de abril de 2024. De esta manera, se estableció que las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán una vez por mes según la inflación registrada dos meses antes, reemplazando el mecanismo trimestral.