Los gremios docentes de la CGT adherirán al paro del 2 de marzo

País. A días del inicio de clases, los gremios docentes de la CGT se plegarán a la medida de fuerza que impulsó CTERA y corre riesgo la vuelta a la escuela que estaba prevista en Córdoba para el próximo lunes 2 de marzo.

Se trata de los sindicatos educativos que están encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Ambos comparten el espacio dentro de la central gremial. Por un lado, la UDA está liderada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, mientras que la CEA es dirigida por Fabián Felman.

Es una medida de fuerza que tendrá alcance nacional y se da luego de que fracasaran las negociaciones salariales con el Gobierno. Hasta el último viernes, lo que se sabía era que los gremios docentes cegetistas habían advertido que se podía “profundizar el conflicto” si el Ejecutivo no convocaba a paritarias.

En un comunicado que se difundió en las últimas horas, ambos gremios ratificaron la medida de fuerza y aseguraron que se debe al fracaso de las negociaciones para alcanzar una paritaria a nivel nacional. Sobre esto, Romero señaló que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”.

En esa línea, Felman explicó: “Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país”.

Y advirtió que “si no se concretaba una convocatoria a paritaria, el conflicto con el sector docente podía profundizarse y prolongarse”.

Días atrás, los gremios coincidieron en que “la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

Asimismo, remarcaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, lo que —según afirmaron—“genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Asimismo, desde la CGT anticiparon su rechazo al proyecto de “Libertad Educativa” que busca impulsar el Gobierno, al considerar que “detonará el Sistema Educativo argentino” y “la llamada ley de modernización laboral tiene como fin oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad”.

Finalmente, instaron a que el Gobierno Nacional convoque a una paritaria docente “para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.