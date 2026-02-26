Milei invitó a 10 gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos

País. En el marco de su acercamiento con otros sectores políticos, el presidente Javier Milei decidió invitar a un nutrido grupo de gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos, para que lo acompañen en un evento en el que buscará atraer inversiones para el país.

Los mandatarios locales fueron convocados por las autoridades nacionales a asistir al Argentina Week, que se realizará en la ciudad de Nueva York del 9 al 12 de marzo próximos, y en el que estarán además emprendedores y dueños de importantes compañías globales.

La propuesta formal a los dirigentes fue cursada a través del ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, y de la Embajada ante la Casa Blanca, que encabeza Alec Oxenford, quienes organizan las actividades que se van a realizar allí.

Según Infobae, entre los invitados están los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

También fueron llamados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero rechazó el ofrecimiento debido a que regresó hace poco de los Estados Unidos, donde hizo una extensa gira, también en busca de inversiones, mientras que el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.

La mayoría de los que sí asistirán, viajarán por su cuenta y no como parte de la comitiva oficial, en la que estarán, además del Presidente y del canciller, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En cuanto a la Argentina Week, contará con la presencia de más de 30 CEOs de empresas líderes y ejecutivos del sector financiero internacional, como JP Morgan, Bank of America, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

Entre los empresarios que van a ser parte de los paneles y oradores en el evento figuran líderes como Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista), Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa), Alejandro Elsztain (Cresud), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Guillermo Rauch (Vercel), Hernán Kazah, Leandro Sigman (Insud), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Ariel Szarfstein (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Martín Varsavsky, Juan Parma (Banco Macro), Gustavo Manríquez (Supervielle), Diego Rivas (Galicia) y Juan Farinati (Bayer).