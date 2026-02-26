Quebró el fabricante aires acondicionados Electra y Fedders

Buenos Aires. Ayer se conoció la noticia de la quiebra de Aires Del Sur (ADS), la empresa de capitales nacionales dedicada a la fabricación y la comercialización de equipos de aire acondicionado bajo las marcas Electra y Fedders.

El pedido de quiebra directa fue presentado ayer ante la Justicia con la firma del presidente de la compañía, Roberto Ángel Ceretti, quien tomó el control en noviembre del año pasado. En el escrito, la empresa afirma que se encuentra en “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, que su crisis reviste carácter “estructural” y que tuvo un plan de continuidad productiva que fracasó de forma definitiva. El empresario fue consultado por este medio, pero no respondió hasta el cierre de esta nota.

En los últimos días, la planta de ADS en Río Grande, Tierra del Fuego, fue escenario de fuertes reclamos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que exigía precisiones sobre la continuidad de la empresa, el pago de salarios de febrero y vouchers previamente acordados. Los 140 trabajadores de la planta fueron desvinculados.