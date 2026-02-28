El Gobierno aprobó otros dos proyectos mineros bajo el RIGI

País. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó dos nuevos proyectos mineros. Entre ambos sumarán inversiones por USD 1.140 millones en los próximos años.

Una de las iniciativas corresponde a la ampliación de la mina de oro Veladero, con una inversión de 380 millones de dólares. La segunda, denominada Diablillos, es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de 760 millones de dólares.

“En conjunto, estos proyectos generarán en San Juan, Salta y Catamarca más de 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por USD 750 millones por año”, aseguró el ministro a través de su cuenta oficial de X. “Con estos, ya son 12 los proyectos aprobados, con inversiones por más de USD 26.000 millones”, agregó.

El RIGI ya suma más de 27 iniciativas presentadas, pero hasta el momento solo 12 recibieron la aprobación gubernamental. Estos proyectos se localizan principalmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.