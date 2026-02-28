El Senado convirtió en ley la reforma laboral

Buenos Aires. La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas.

Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

De esta manera, el proyecto que cobró fuerza de ley fue el que había sido modificado por la Cámara de Diputados. Así, los cambios introducidos fueron la eliminación del régimen de licencias médicas propuesto por el Poder Ejecutivo.

Ahora, restaría que la normativa sea promulgada por el presidente Javier Milei, quien celebró la aprobación segundos después de que se conociera el resultado. “Histórico, tenemos modernización laboral”, manifestó en redes sociales.