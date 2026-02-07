La CGT se movilizará cuando comience el debate por la reforma laboral

País. La CGT decidió salir a la calle nuevamente para protestar contra la reforma laboral: el miércoles próximo, desde el mediodía, se movilizará ante el Congreso cuando los senadores comiencen el debate sobre el proyecto oficial.

Lo resolvió ayer el Consejo Directivo cegetista, que se reunió en la sede de Azopardo 802 de Capital Federal y mantuvo una discusión interna: a la propuesta de hacer la movilización, efectuada por el triunvirato, hubo otras de sumar un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes, efectuada por los sindicatos del transporte de la CATT, e incluso una para realizar un paro de 48 horas, como planteó Sebastián Maturano (La Fraternidad).

Sergio Palazzo (bancarios), por su parte, pidió que la CGT avale el cese de actividades para que participe más gente de la concentración y, además, que se anuncie que la movilización del miércoles próximo será parte de un plan de lucha que irá creciendo en intensidad.

De todas formas, pese a que se decidió una movilización ante el Congreso sin paro, cada sindicato quedó facultado para disponer un cese de actividades para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.

Las propuestas de hacer paros no lograron suficiente consenso en la conducción de la CGT, donde predomina el sector dialoguista, que sigue negociando en varios frentes para introducir cambios en la reforma laboral.

En el debate de los dirigentes cegetistas hubo quejas contra el Gobierno por la reforma laboral y también contra los gobernadores, que, con la excepción de algunos del PJ, eludieron reunirse con los sindicalistas en sus provincias para hablar del tema y parecen dispuestos a votar el proyecto en sintonía con la Casa Rosada.