El niño Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine

Buenos Aires. Ian Moche, el niño activista que habla de los derechos para las personas con autismo, presentó una solicitud a la Cámara de Diputados para que “aplique una sanción disciplinaria o expulse" del cuerpo a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, por “inhabilidad moral”. Fue luego de que lo acusara de “actuar como autista”.

La medida contra Lemoine se suma a otro impropio de su parte: haber tratado a la madre del menor, Marlene Spesso, de "no está bien de la cabeza”.

El abogado del menor Andrés Gil Domínguez compartió la decisión del niño en su cuenta de X este viernes: “Ian Moche denunció a la diputada nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”.

El ataque de Lemoine contra Moche, que también tuvo como víctima a la madre del menor, sostuvo: "Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

Esta no es la primera vez que relevantes figuras del Gobierno arremeten contra el niño y a su madre. Anteriormente, hasta el mismo presidente Javier Milei se vio envuelto en una polémica luego de repostear un tuit donde se criticaba al periodista Paulino Rodrigues y compartía un mensaje de un tercero que vinculaba al menor con una supuesta "operación kirchnerista". El conflicto entre ambos terminó en la Justicia, luego de que la familia de Moche exigiera la eliminación del mensaje.