Argentina apoyó el ataque contra Irán y se reforzó la seguridad

El gobierno argentino apoyó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y elevó el nivel de seguridad en todo el país. Se activaron nuevos protocolos en las fronteras, se reforzó la custodia de objetivos sensibles y se publicó un comunicado avalando la ofensiva militar que provocó tensión en todo el mundo.

Según pudo conocerse, se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en infraestructura crítica y con especial énfasis en la comunidad judía, entre otros puntos estratégicos.

El Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente de la situación internacional en coordinación con agencias del exterior, con el objetivo de detectar posibles riesgos o amenazas. También se activó el protocolo de alerta en fronteras, que implica mayores controles de ingreso y egreso del país, incremento en la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas sensibles.

La Cancillería argentina publicó un comunicado en el que respaldó las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel para «neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región». El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad, fortalecer el régimen de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz.