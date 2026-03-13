Un fuerte sismo en Chile fue percibido Argentina



Chile. Un sismo de magnitud 6,5 registrado este viernes en el Océano Pacífico fue percibido en distintas regiones del oeste y centro de Argentina, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo al organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:39 (hora local) y tuvo su epicentro en el mar, frente a las costas de Chile. El punto exacto se ubicó a 144 kilómetros al norte de Coquimbo, a 201 kilómetros al sudoeste de Copiapó y a 231 kilómetros al noroeste de Colangüil.

El evento sísmico se produjo a una profundidad de 27 kilómetros, lo que permitió que fuera percibido en varias zonas del país.

Dónde se sintió en Argentina

Según el reporte del INPRES, la intensidad registrada en algunas localidades alcanzó el grado IV en la escala Mercalli Modificada.

Se sintió con esa intensidad en Rodeo, en la provincia de San Juan, y Vinchina y Guandacol, en La Rioja.

En otras ciudades el sismo se percibió con menor intensidad, entre grado III y IV, principalmente en Zonda y la ciudad de San Juan y la Ciudad de La Rioja.

En tanto, con una intensidad estimada entre II y III, el movimiento fue percibido levemente en las ciudades de Mendoza, Córdoba y Río Cuarto.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento sísmico.

