Causa $LIBRA: Novelli y Milei se llamaron varias veces antes del tuit del Presidente

País. Luego de varios meses sin demasiadas novedades, en las últimas horas se conocieron nuevos elementos en los que trabaja la Justicia respecto a la causa que investiga la caída de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, quien la difundió en los momentos previos.

El caso comenzó en la noche del 14 de febrero de 2025 cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -que fijó- en el que difundió el lanzamiento del token. Pero horas después lo borró y publicó otro en el que dijo que no estaba interiorizado en la criptomoneda. Luego se supo que por su primer tuit el precio de la cripto pasó de un valor de 0,01 dólares a 5 en pocas horas y que unos pocos lograron retirar 100 millones de dólares mientras que otros perdieron miles.

En los últimos días, el diputado nacional por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA durante el año pasado, apuntó contra el fiscal y el magistrado de la causa, a quienes responsabilizó por el poco avance de la causa: “La actitud de (Eduardo)Taiano y del propio juez federal (Marcelo)Martínez de Giorgi es muy grave, porque está claro que acá está habiendo encubrimiento".

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que un peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal habría revelado una extensa trama de llamadas y mensajes entre la cúpula del Gobierno y el lobista argentino Mauricio Novelli en las horas críticas alrededor del lanzamiento y derrumbe del criptoactivo,

Durante la noche del 14 de febrero, Mauricio Novelli, quien se encontraba en Texas junto al creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, habría entablado un intercambio de siete llamadas con el presidente Javier Milei, totalizando 13 minutos y 10 segundos de diálogo.

La documentación analizada por la fiscalía, que incluye peritajes técnicos realizados sobre dispositivos electrónicos secuestrados a Novelli y otros implicados, muestra que los contactos incluyeron llamadas, mensajes y el uso de plataformas digitales como WhatsApp. Una parte significativa de los intercambios se habrían producido entre Karina Milei y Novelli.

La secuencia de llamadas se da en un contexto de conmoción para el ecosistema financiero: después del posteo de Milei en X difundiendo $LIBRA ese 14 de febrero, múltiples usuarios detectaron movimientos sospechosos y la agencia Bloomberg Línea verificó la autenticidad del mensaje con el jefe de Estado. En las horas siguientes, operadores asociados a Davis comenzaron a drenar decenas de millones de dólares del pool de liquidez del token, hasta que, para la medianoche argentina, el llamado “rug pull” superó USD 100 millones. Estas maniobras generaron un malestar inmediato en la comunidad inversora de Argentina, Estados Unidos y España.

El análisis de la información recuperada mostraría que tanto Novelli como sus colaboradores internacionales intentaron minimizar la investigación fiscal y la intervención de la Oficina Anticorrupción ante sus interlocutores.