Adorni volvió a pedir disculpas: “Fue una pésima decisión, no un delito”

País. A casi una semana de la controversia que lo llevó a dar explicaciones públicas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a pedir disculpas ayer por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial y reconoció que “fue una pésima decisión”, pero remarcó también que “no se trató de un delito”.

Ya de regreso en la Argentina, el funcionario habló una vez más de lo sucedido, ratificó que la mujer fue autorizada por Presidencia a formar parte del vuelo que trasladó a la comitiva oficial a los Estados Unidos y sostuvo que no se percató “del error que iba a cometer al aceptar esa invitación”.

“Fue una mala decisión, una pésima decisión, más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas”, destacó el ministro coordinador en diálogo con Luis Majul en LN+.

En este sentido, Adorni sostuvo que la actual administración puso “una vara altísima y la gente espera que esa vara se cumpla” porque “hay cosas que están mal y hay que pedir disculpas cuando uno se equivoca”.

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones. Típico de casta es llevarte los diarios en avión a Santa Cruz, yo cometí un error. Tomé una pésima decisión, pero la vara va a seguir donde está, bien alta, y todo el Gobierno va a apuntar a que esa vara se cumpla”, agregó.

En cuanto al viaje a Punta del Este, Uruguay, en un vuelo privado por el que habría pagado casi 4 mil dólares, el jefe de Gabinete explicó que lo hizo porque se le abrió “una ventana” para irse con los hijos “ese fin de semana de carnaval” y remarcó que “todo el mundo sabía” de sus vacaciones.

“Yo me iba a ir en diciembre. Por la dinámica del Gobierno, que uno la aprende estando en el ejercicio del poder, las decisiones de viaje las tomás a último minuto. Yo tenía previsto irme el 26 o 27 de diciembre de vacaciones, pero en noviembre asumí la Jefatura de Gabinete y, por lo tanto, no era razonable irme en esa fecha”, señaló.

En cuanto a los fondos que utilizó en esa ocasión, el jefe de Gabinete indicó que “es dinero familiar gastado en una actividad familiar de cuatro días” y que “se van a ver claramente en las declaraciones juradas”.

En cuanto a la interna, opinó: “Yo creo que todo esto que pasó durante esta semana no fue contra mí, fue contra el Gobierno. Fue un golpe más, de todos los que vienen dando, para intentar desestabilizarlo. Hace un mes que tienen guardado un video”

Al respecto, agregó que “en cuanto a lo demás, se verá quién fue” el responsable de la grabación, pero advirtió que “el video está claro que es de puertas adentro del Gobierno, obviamente que salió de ahí”.

Asimismo, insistió con que “fue absolutamente inapropiado” haber justificado el viaje junto a su esposa a Nueva York con la frase de que fue a “deslomarse” a esa ciudad y aseguró que lo que quería exponer, “era que hay mucho sacrificio detrás”.

